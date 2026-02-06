Next Re SIIQ, l'utile scende a 0,9 milioni di euro nel 2025

Next Re SIIQ

(Teleborsa) -, società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha comunicato che l'preliminare, che rappresenta il margine prima del risultato della gestione finanziaria, degli adeguamenti e rettifiche delle attività e delle imposte, è stimato pari a circa 0,76 milioni di euro e recepisce, oltre a Ricavi netti da locazione stimati pari a 3,53 milioni di euro (euro 5,01 milioni di euro al 31 dicembre 2024), anche Costi del personale pari a 0,68 milioni di euro (0,67 milioni di euro al 31 dicembre 2024) e Costi generali pari a 1,96 milioni di euro (2,13 milioni di euro al 31 dicembre 2024). La variazione dei Ricavi netti da locazione, rispetto all'esercizio 2024, è ascrivibile all'uscita dal portafoglio immobiliare della Società dell'asset di Milano, via Spadari.Ilpreliminare è stimato in circa 0,9 milioni di euro e riflette la variazione del fair value degli asset in portafoglio negativa per complessivi -0,23 milioni di euro, in seguito all'adeguamento dei valori degli asset come stimati dall'esperto indipendente, e il risultato netto della gestione finanziaria preliminare stimato pari a circa 0,47 milioni di euro.Ilpreliminare passa dal valore positivo di 1,35 milioni al 31 dicembre 2024 a un valore preliminare, sempre positivo, stimato pari 0,42 milioni di euro al 31 dicembre 2025. La variazione, oltre a quanto sopra rappresentato in relazione al rilascio del debito per ritenute su interessi sui finanziamenti contratti con CPI PG, è principalmente imputabile alla variazione delle disponibilità liquide, anche a seguito del pagamento, in data 7 maggio 2025, del dividendo deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2025 per 1,06 milioni di euro e al ripagamento dei debiti finanziari nell'esercizio pari a 0,49 milioni di euro.Il valore preliminare degliè stimato pari a 74,84 milioni di euro e recepisce il suddetto adeguamento negativo al fair value pari a -0,23 milioni di euro. Si rammenta che, al 31 dicembre 2024, l'attivo patrimoniale includeva anche la voce Attività in dismissione, pari a 45,5 milioni di euro, relativa al valore delle attività riferite all'immobile di Milano, via Spadari. In data 5 marzo 2025 si è perfezionata l'operazione di cessione del suddetto immobile, mediante stipula dell'atto ricognitivo di avveramento della condizione sospensiva a cui erano subordinati gli effetti della cessione.Ilpreliminare, a fronte della variazione dell'indebitamento finanziario e del valore degli investimenti immobiliari, passa da -1,88% al 31 dicembre 2024 a -0,56% al 31 dicembre 2025.