Milano 11:18
47.502 +0,16%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:18
10.899 +0,48%
Francoforte 11:18
25.347 +0,23%

Bilancia commerciale extra UE Italia in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Bilancia commerciale extra UE Italia in gennaio
Italia, Bilancia commerciale extra UE in gennaio pari a 2,12 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 8,39 Mld Euro.
Condividi
```