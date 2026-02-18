Milano 17-feb
Giappone, Bilancia commerciale in gennaio

Giappone, Bilancia commerciale in gennaio
Giappone, Bilancia commerciale in gennaio pari a -1.152,7 Mld ¥, in calo rispetto al precedente 113,5 Mld ¥ (la previsione era -2.142,1 Mld ¥).

