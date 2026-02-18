Milano
Mercoledì 18 Febbraio 2026, ore 08.43
Giappone, Bilancia commerciale in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
18 febbraio 2026 - 07.00
Giappone,
Bilancia commerciale in gennaio pari a -1.152,7 Mld ¥
, in calo rispetto al precedente 113,5 Mld ¥ (la previsione era -2.142,1 Mld ¥).
(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
