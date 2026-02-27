Milano
17:40
47.210
-0,46%
Nasdaq
22:00
24.960
-0,30%
Dow Jones
22:02
48.978
-1,05%
Londra
17:46
10.911
+0,59%
Francoforte
17:35
25.284
-0,02%
Venerdì 27 Febbraio 2026, ore 22.54
Home Page
/
Notizie
Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,30%
Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,30%
Il Nasdaq-100 chiude a 24.960,04 punti
In breve
,
Finanza
27 febbraio 2026 - 22.03
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,30% e archivia la seduta a 24.960,04 punti.
Condividi
Argomenti trattati
Titoli e Indici
Altre notizie
