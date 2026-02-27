Milano 17:40
47.210 -0,46%
Nasdaq 22:00
24.960 -0,30%
Dow Jones 22:02
48.978 -1,05%
Londra 17:46
10.911 +0,59%
Francoforte 17:35
25.284 -0,02%

Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,30%

Il Nasdaq-100 chiude a 24.960,04 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,30% e archivia la seduta a 24.960,04 punti.
