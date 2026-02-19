Milano 16:19
45.715 -1,39%
Nasdaq 16:19
24.833 -0,27%
Dow Jones 16:19
49.482 -0,36%
Londra 16:19
10.603 -0,78%
Francoforte 16:19
25.009 -1,06%

Il Nasdaq-100 esordisce a 24.771,65 punti

Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,51%
Giornata fiacca per l'indice del listino high-tech USA, in discesa dello 0,51%, dopo un'apertura a 24.771,65.
