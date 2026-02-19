Milano
16:19
45.715
-1,39%
Nasdaq
16:19
24.833
-0,27%
Dow Jones
16:19
49.482
-0,36%
Londra
16:19
10.603
-0,78%
Francoforte
16:19
25.009
-1,06%
Giovedì 19 Febbraio 2026, ore 16.36
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,51%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,51%
Il Nasdaq-100 esordisce a 24.771,65 punti
In breve
,
Finanza
19 febbraio 2026 - 15.33
Giornata fiacca per l'indice del listino high-tech USA, in discesa dello 0,51%, dopo un'apertura a 24.771,65.
Condividi
Argomenti trattati
USA
(409)
·
Nasdaq 100
(101)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,27%
