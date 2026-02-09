Milano 17:35
Il Nasdaq-100 esordisce a 24.953,68 punti

Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,49%
Giornata fiacca per l'indice del listino high-tech USA, in discesa dello 0,49%, dopo un'apertura a 24.953,68.
