TXT e-solutions, buyback per 548 mila euro

(Teleborsa) - TXT e-solutions
ha comunicato che, dal 9 al 20 febbraio 2026, ha acquistato 22.084 azioni proprie
per un controvalore
pari a 548.133,95 euro
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.
Al 20 febbraio, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 385.121 azioni proprie, pari al 2,9610% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, prepotente rialzo per TXT e-solutions
, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,98% sui valori precedenti.