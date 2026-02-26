Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 18:04
24.942 -1,53%
Dow Jones 18:04
49.296 -0,38%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

TXT e-solutions, buyback per 548 mila euro

Azioni proprie, Finanza
TXT e-solutions, buyback per 548 mila euro
(Teleborsa) - TXT e-solutions ha comunicato che, dal 9 al 20 febbraio 2026, ha acquistato 22.084 azioni proprie per un controvalore pari a 548.133,95 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.

Al 20 febbraio, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 385.121 azioni proprie, pari al 2,9610% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, prepotente rialzo per TXT e-solutions, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,98% sui valori precedenti.
Condividi
```