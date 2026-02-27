Milano 13:03
Madrid: andamento rialzista per Amadeus IT

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, con un rialzo del 3,12%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amadeus IT rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 51,61 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 53,67. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 55,73.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
