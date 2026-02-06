Milano 10:11
Madrid: movimento negativo per Amadeus IT

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che sta segnando un calo del 2,67%.

L'andamento di Amadeus IT nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Amadeus IT mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 51,47 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 52,47. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 51,13.

