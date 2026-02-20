Milano 17:35
46.473 +1,48%
Nasdaq 18:21
24.863 +0,26%
Dow Jones 18:21
49.256 -0,28%
Londra 17:35
10.687 +0,56%
Francoforte 17:35
25.261 +0,87%

Piazza Affari: seduta euforica per il FTSE Italia All-Share Financials
Si muove con il vento in poppa il FTSE Italia All-Share Financials, che arriva a 40.161,84 punti.
