Milano 9:39
47.484 +0,12%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 9:39
10.892 +0,42%
25.323 +0,14%

Piazza Affari: performance negativa per Banca MPS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sull'istituto di Rocca Salimbeni, che tratta con una perdita del 3,74%.

L'andamento di Monte Paschi nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Banca Monte dei Paschi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8,896 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,375. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,42.

