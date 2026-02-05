Anima Holding, Equita incrementa il target price e conferma l'hold, alza le stime su utile e dividendo

Equita

Anima Holding

riportato nel 4Q25

(Teleborsa) - Nel suo ultimo reportprice dia 7,30 euro (da 7,00 euro), con un potenziale upside del 7,4% sul prezzo di mercato,'hold'.La società guidata da Saverio Perissinotto ha: l'elemento di sorpresa rispetto alle stime degli analisti sono state le maggiori performance fees (35 milioni vs. 20 milioni attesi). Le commissioni nette ricorrenti erano in linea (93 milioni, di cui 88 milioni commissioni di gestione e 5 milioni commissioni di collocamento), in leggere crescita sequenziale (+1% QoQ / +3% YoY) "coerentemente con l’incremento degli AUM ex-Class I (+3% QoQ a €133.4bn, +8% YoY)", spiegano gli analisti. Costi operativi "solo leggermente sopra le attese, con le spese per il personale in crescita del +7% YoY principalmente per una maggiore remunerazione variabile". Nessuna differenza significativa sotto la linea operativa rispetto alle stime di Equita.Anima ha proposto unpari a 0,50 euro (yield 7.5%) a fronte del 0,45 euro atteso.La(cassa netta) risulta in miglioramento sequenziale a +491 milioni (23% mkt cap, da 373 milioni 3Q25) per la generazione di cassa del trimestre e la rivalutazione della partecipazione in BMPS.Alla luce di ciò, Equita. Il broker conferma sostanzialmente le previsioni di utile netto adjusted 2026 a 258 milioni, mentre migliora del +2% il 2027 a 263 milioni e alza le stime di DPS 2026/27E a 0,50 euro (da 0,45 euro precedente). Inoltre gli analisti pubblicano le, con un utile netto adjusted di 265 milioni.Anima sta trattando a un adj. P/E 2026E = 8.4x (o 9.7x ex performance fees) vs. 10.7x/11.5x di Amundi/DWS.BAMI detiene l’89,95% del capitale, con un flottante limitato che - avvertono gli analisti - si traduce in unae riduce la capacità dinelle decisioni strategiche.