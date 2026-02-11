Abn Amro, risultati 4° trimestre deludono ma rafforza capitale

Abn Amro

(Teleborsa) - I risultati diha chiuso il quarto trimestre con, ma ha evidenziato unaed annunciato la distribuzione agli azionisti di 500 milioni di euro, composti da dividendi in contanti per complessivi 250 milioni di euro e riacquisti di azioni per 250 milioni di euro.si è attestato di, inferiore al consensus di 477 milioni di euro, dopo accantonamenti per perdite su prestiti ed oneri da ristrutturazione.netto è stato di 1,59 miliardi di euro, o 1,57 miliardi di euro escludendo le voci una tantum, rispetto a una stima di consenso di 1,59 miliardi di euro, mentre ilha raggiunto 1,67 miliardi di euro, o 1,64 miliardi di euro escludendo le voci una tantum, superiore alla previsione di consenso di 1,62 miliardi di euro.Ilè salito, in aumento rispetto al 14,8%, risultando superiore alla stima di consenso del 14,8%Per l’intero anno, la banca olandese ha dichiarato unper azione, incluso un dividendo finale di 0,70 euro, rispetto a una stima di consenso di 1,28 euro.