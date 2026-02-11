Abn Amro, risultati 4° trimestre deludono ma rafforza capitale

(Teleborsa) - I risultati di Abn Amro
ha chiuso il quarto trimestre con risultati inferiori alle attese
, ma ha evidenziato una posizione patrimoniale più solida
ed annunciato la distribuzione agli azionisti di 500 milioni di euro, composti da dividendi in contanti per complessivi 250 milioni di euro e riacquisti di azioni per 250 milioni di euro.L’utile netto
si è attestato di 410 milioni di euro
, inferiore al consensus di 477 milioni di euro, dopo accantonamenti per perdite su prestiti ed oneri da ristrutturazione. Il margine di interesse
netto è stato di 1,59 miliardi di euro, o 1,57 miliardi di euro escludendo le voci una tantum, rispetto a una stima di consenso di 1,59 miliardi di euro, mentre il margine di interesse netto totale
ha raggiunto 1,67 miliardi di euro, o 1,64 miliardi di euro escludendo le voci una tantum, superiore alla previsione di consenso di 1,62 miliardi di euro.
Il CET 1 ratio
è salito al 15,4%
, in aumento rispetto al 14,8%, risultando superiore alla stima di consenso del 14,8%
Per l’intero anno, la banca olandese ha dichiarato un dividendo di 1,24 euro
per azione, incluso un dividendo finale di 0,70 euro, rispetto a una stima di consenso di 1,28 euro.