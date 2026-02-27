Milano 9:24
Francia, inflazione attesa in aumento a febbraio

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Attesa in aumento l'inflazione in Francia a febbraio. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base mensile al +0,7%, rispetto al -0,3% del mese precedente e al +0,5% atteso dagli analisti.

Su base annua si stima un aumento dell'1%, anche in questo caso superiore al +0,8% del consensus e dopo il +0,3% di gennaio.

L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale dello 0,9%, rispetto al +0,4% del mese precedente. Su base mensile si rileva un +0,8% contro il -0,4% precedente.

(Foto: by Alice Triquet on Unsplash)
