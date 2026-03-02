Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'1/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 marzo
Piccolo passo in avanti per il cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un misero +0,26%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8799, mentre il primo supporto è stimato a 0,8734. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8864.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)