Milano 17:05
46.183 -2,18%
Nasdaq 17:05
24.888 -0,29%
Dow Jones 17:05
48.871 -0,22%
Londra 17:05
10.773 -1,26%
Francoforte 17:04
24.658 -2,48%

Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'1/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 marzo

Piccolo passo in avanti per il cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un misero +0,26%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8799, mentre il primo supporto è stimato a 0,8734. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8864.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
