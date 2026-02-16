Milano 17:15
45.515 +0,19%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:15
10.470 +0,23%
Francoforte 17:15
24.823 -0,37%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 15/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 15/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 febbraio

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,8713. Primo supporto visto a 0,8689. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,8678.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```