Analisi Tecnica: EUR/GBP del 15/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 febbraio
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,8713. Primo supporto visto a 0,8689. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,8678.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)