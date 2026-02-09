Milano 17:35
Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'8/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 febbraio

Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un moderato +0,1%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8708, mentre il primo supporto è stimato a 0,8655. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8761.


