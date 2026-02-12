Milano 11-feb
Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'11/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio

La giornata dell'11 febbraio chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un -0,07%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,8732. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,8687. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,8777.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
