Analisi Tecnica: EUR/GBP del 18/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio

La giornata del 18 febbraio chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un -0,05%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8748. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8703. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8793.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
