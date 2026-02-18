Analisi Tecnica: EUR/GBP del 17/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio
Moderatamente al rialzo la prestazione del cross Euro contro la valuta britannica, che chiude con una variazione percentuale dello 0,45%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8751 e primo supporto individuato a 0,8706. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8796.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)