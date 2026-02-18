Milano 17-feb
45.764 0,00%
Nasdaq 17-feb
24.702 -0,13%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 17-feb
10.556 0,00%
Francoforte 17-feb
24.998 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 17/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Moderatamente al rialzo la prestazione del cross Euro contro la valuta britannica, che chiude con una variazione percentuale dello 0,45%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8751 e primo supporto individuato a 0,8706. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8796.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
