Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'1/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 marzo
Frazionale ribasso per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,22%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 184,38, con il supporto più immediato individuato in area 183,63. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 183,38.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)