Milano 17:06
46.207 -2,12%
Nasdaq 17:06
24.903 -0,23%
Dow Jones 17:06
48.858 -0,24%
Londra 17:06
10.779 -1,21%
Francoforte 17:05
24.668 -2,44%

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'1/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 marzo

Frazionale ribasso per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,22%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 184,38, con il supporto più immediato individuato in area 183,63. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 183,38.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
