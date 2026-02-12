Milano 11-feb
46.511 0,00%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 0,00%
Francoforte 11-feb
24.856 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'11/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'11/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio

Giornata fiacca per il Nasdaq Composite, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.

Lo scenario di medio periodo del Nasdaq Composite ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 23.356,6. Supporto a 22.658,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 24.054,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```