Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio
Giornata fiacca per il Nasdaq Composite, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.
Lo scenario di medio periodo del Nasdaq Composite ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 23.356,6. Supporto a 22.658,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 24.054,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)