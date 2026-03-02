Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

Borsa: Chiusura negativa per Madrid, in ribasso del 2,62%

Ibex 35 termina a 17.878,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Madrid, in ribasso del 2,62%
Seduta in calo per Madrid, che retrocede del 2,62% e chiude a 17.878,9 Euro.
Condividi
```