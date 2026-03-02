Circle sale all'86% di Cargo Start

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha, società attiva nello sviluppo e commercializzazione di prodotti e servizi tecnologici innovativi per il cargo aereo, raggiungendo una quota pari all'86,44% del capitale sociale.L'operazione segue l'aumento di capitale sottoscritto ain cui la partecipazione di Circle ha raggiunto il 51% (partecipazione di maggioranza) di Cargo Start. A seguito del perfezionamento di questa ulteriore operazione, il capitale sociale di Cargo Start risulta detenuto per il 13,56% da Pierpaolo Platania e per l'86,44% da Circle Group.L'iniziativa rafforza il presidio del Gruppo in une si inserisce nel percorso di crescita delineato dal piano industriale "Connect 4 Agile Growth", con l'obiettivo di consolidare una piattaforma integrata di soluzioni digitali a supporto dell'efficienza operativa, della qualità del dato e della creazione di valore nel medio-lungo periodo."L'incremento della partecipazione in Cargo Start rappresenta un passaggio strategico per accelerare il nostro percorso di crescita e consolidare il posizionamento del Gruppo in un mercato in forte evoluzione - ha commentato il- L'operazione è pienamente coerente con la nostra visione industriale, promuovendo uno sviluppo sostenibile fondato su efficienza operativa, digitalizzazione dei processi e valorizzazione di dati certificati e condivisi lungo l'intera filiera logistica. Con il rafforzamento dell'integrazione tra competenze e piattaforme, potremo cogliere più rapidamente le opportunità di mercato e offrire ai clienti soluzioni sempre più evolute e interoperabili, generando risultati solidi e duraturi per tutti gli stakeholder".