Londra: brillante l'andamento di BP

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo petrolifero inglese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,21%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BP
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, BP
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,032 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,879. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,185.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)