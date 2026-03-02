Milano 17:21
46.267 -2,00%
Nasdaq 17:21
24.892 -0,27%
Dow Jones 17:21
48.824 -0,32%
Londra 17:21
10.784 -1,16%
Francoforte 17:20
24.669 -2,43%

Londra: brillante l'andamento di BP

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo petrolifero inglese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,21%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BP rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, BP è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,032 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,879. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,185.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
