Milano 15:20
46.277 +1,12%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:20
10.682 +1,19%
Francoforte 15:20
25.129 +0,52%

Londra: su di giri Airtel Africa

Protagonista l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,04%.
