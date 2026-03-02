Madrid: Acerinox in forte calo

società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile

Ibex 35

Acerinox

indice azionario della Borsa di Madrid

azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile

(Teleborsa) - Pressione sulla, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,84%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,29%, rispetto a -1,99% dell').L'esame di breve periodo dell'classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,13 Euro e primo supporto individuato a 12,84. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,42.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)