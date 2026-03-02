Milano 17:24
46.285 -1,96%
Nasdaq 17:24
24.893 -0,27%
Dow Jones 17:24
48.823 -0,32%
Londra 17:24
10.785 -1,15%
Francoforte 17:23
24.679 -2,39%

Madrid: Acerinox in forte calo

Migliori e peggiori
Madrid: Acerinox in forte calo
(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,84%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Acerinox mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,29%, rispetto a -1,99% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


L'esame di breve periodo dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,13 Euro e primo supporto individuato a 12,84. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
