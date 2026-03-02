Madrid: Acerinox in forte calo

(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,84%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Acerinox
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,29%, rispetto a -1,99% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
L'esame di breve periodo dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,13 Euro e primo supporto individuato a 12,84. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)