Madrid: risultato positivo per Acerinox

società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile

Ibex 35

Acerinox

azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,76%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La situazione di medio periodo dell'resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 13,18 Euro. Supporto visto a quota 12,71. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 13,65.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)