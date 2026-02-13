Madrid: andamento negativo per Acerinox

(Teleborsa) - Ribasso per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, che presenta una flessione del 3,13%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Acerinox
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 13,67 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 13,09. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 14,25.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)