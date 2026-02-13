Milano 10:52
45.797 -0,92%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 10:52
10.425 +0,22%
Francoforte 10:52
24.844 -0,03%

Madrid: rosso per Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: rosso per Acerinox
Ribasso composto e controllato per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che presenta una flessione del 3,13% sui valori precedenti.
Condividi
```