Milano 17:29
46.257 -2,02%
Nasdaq 17:31
24.843 -0,47%
Dow Jones 17:31
48.726 -0,52%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:30
24.672 -2,42%

Parigi: rosso per l'OREAL

Parigi: rosso per l'OREAL
(Teleborsa) - Sottotono il colosso dei cosmetici, che passa di mano con un calo del 2,32%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'OREAL, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 390,9 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 384,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 380,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
