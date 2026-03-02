Piazza Affari: in calo CIR

holding finanziaria

FTSE Italia Mid Cap

CIR

indice delle società a media capitalizzazione

società fondata da Carlo De Benedetti

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 3,30%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Tecnicamente, laè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,711 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,697. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,725.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)