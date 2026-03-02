Milano 17:29
46.257 -2,02%
Nasdaq 17:35
24.861 -0,40%
Dow Jones 17:35
48.724 -0,52%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:30
24.672 -2,42%

Piazza Affari: in calo CIR

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la holding finanziaria, con una flessione del 3,30%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di CIR rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, la società fondata da Carlo De Benedetti è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,711 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,697. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,725.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
