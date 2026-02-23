CIR prosegue il buyback e acquista 440.000 azioni

(Teleborsa) - CIR
, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 16 al 20 febbraio 2026, complessivamente 440.000 azioni
al prezzo unitario medio di 0,7258 euro, per un controvalore
pari a 319.366,50 euro
.
Al 23 febbraio, CIR possiede un totale di 55.290.488 azioni proprie, pari al 6,04% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.
A Milano, oggi, ribasso per la holding finanziaria
, che chiude la seduta con una flessione dell'1,63%.