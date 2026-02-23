Milano 17:35
CIR prosegue il buyback e acquista 440.000 azioni

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 16 al 20 febbraio 2026, complessivamente 440.000 azioni al prezzo unitario medio di 0,7258 euro, per un controvalore pari a 319.366,50 euro.

Al 23 febbraio, CIR possiede un totale di 55.290.488 azioni proprie, pari al 6,04% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.

A Milano, oggi, ribasso per la holding finanziaria, che chiude la seduta con una flessione dell'1,63%.



