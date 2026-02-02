CIR, azioni proprie al 5,93% del capitale sociale

(Teleborsa) - CIR
, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 26 al 30 gennaio 2026, complessivamente 393.547 azioni al prezzo unitario medio di 0,6978 euro, per un controvalore pari a 274.631,53 euro.
Al 2 febbraio, CIR possiede un totale di 54.357.896 azioni proprie, pari al 5,93% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.
In Borsa, performance infelice per la Holding finanziaria
, che chiude la giornata del 2 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.