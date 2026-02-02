Milano 17:35
CIR, azioni proprie al 5,93% del capitale sociale

(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 26 al 30 gennaio 2026, complessivamente 393.547 azioni al prezzo unitario medio di 0,6978 euro, per un controvalore pari a 274.631,53 euro.

Al 2 febbraio, CIR possiede un totale di 54.357.896 azioni proprie, pari al 5,93% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.

In Borsa, performance infelice per la Holding finanziaria, che chiude la giornata del 2 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.



