Milano 17:35
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:35
10.474 +0,26%
Francoforte 17:35
24.801 -0,46%

CIR acquista azioni proprie per oltre 250 mila euro

Azioni proprie, Finanza
CIR acquista azioni proprie per oltre 250 mila euro
(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 9 al 13 febbraio 2026, complessivamente 360.112 azioni al prezzo unitario medio di 0,7018 euro, per un controvalore pari a 252.733,29 euro.

Al 16 febbraio, CIR possiede un totale di 54.850.488 azioni proprie, pari al 5,99% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.

A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per la holding finanziaria, che mette a segno un modesto profit a +0,57%.

Condividi
```