CIR acquista azioni proprie per oltre 250 mila euro

(Teleborsa) - CIR
, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 9 al 13 febbraio 2026, complessivamente 360.112 azioni
al prezzo unitario medio di 0,7018 euro, per un controvalore
pari a 252.733,29 euro
.
Al 16 febbraio, CIR possiede un totale di 54.850.488 azioni proprie, pari al 5,99% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.
A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per la holding finanziaria
, che mette a segno un modesto profit a +0,57%.