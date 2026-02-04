Piazza Affari: scambi in positivo per Brembo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,69%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Brembo
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, il re dei sistemi frenanti
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,11. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)