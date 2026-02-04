Piazza Affari: scambi in positivo per Brembo

azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l', protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,69%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,11. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,65.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)