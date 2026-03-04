KEY 2026 a Rimini: l’Europa dell’energia in transizione

(Teleborsa) - È partita questa mattina, la manifestazione didi riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, che da oggi a venerdì 6 marzo porterà alla Fiera di Rimini, su 125mila metri quadrati lordi di superficie in 24 padiglioni,. Attesi più di 500 hosted buyer e delegazioni da 50 Paesi, coinvolti grazie al supporto dell’Agenzia ICE e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).KEY 2026 è stata inaugurata oggi con unalla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Sono intervenuti, presidente di IEG,, Assessora alla Transizione Ecologica del Comune di Rimini,Direttore Centrale per i Settori dell’Export dell’Agenzia ICE,, amministratore delegato GSE, e, Assessora all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture Regione Emilia-Romagna."L’Italia – spiega il– crede nelle rinnovabili e nella neutralità tecnologica, come parte di una strategia di sviluppo sostenibile concreta e non ideologica. Gli accadimenti internazionali confermano l’importanza di investire sulla sicurezza energetica, liberando allo stesso tempo le grandi potenzialità delle rinnovabili: una visione che ha preso forma anche attraverso il recente decreto Energia. Non possiamo escludere nessun vettore dal nostro mix energetico: ciò significa anche puntare, come abbiamo scelto di fare attraverso il disegno di legge delega portato in Parlamento, su un nuovo nucleare pulito e sostenibile". "Il mondo delle imprese presente a KEY – conclude Pichetto – è già interprete diLa giornata inaugurale di KEY – The Energy Transition Expo è stata l’occasione per presentare alla community internazionale dell’energiail nuovo evento B2B interamente dedicato al solare e ai sistemi di accumulo energetico organizzato da IEG – Italian Exhibition Group.In programma ilcon l’obiettivo di offrire al mercato un format compatto, orientato al business diretto e al networking qualificato tra produttori, distributori, EPC contractor, progettisti, investitori e grandi utilizzatori di energia.Con un focus esclusivo su fotovoltaico, storage e soluzioni integrate per la gestione dell’energia,rafforzando il posizionamento di IEG nel panorama fieristico dedicato alla transizione energetica e garantendo continuità di relazione con il mercato lungo tutto l’arco dell’anno.In concomitanza con KEY, è partita anche la, la manifestazione dedicata all’ecosistema della generazione, trasmissione, distribuzione, sicurezza e automazione elettrica, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l’Associazione Generazione Distribuita – Motori, Componenti, Gruppi Elettrogeni federata ANIMA Confindustria – e Federazione ANIE – che rappresenta nel Sistema Confindustria le imprese attive nelle filiere dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica e i General Contractor industriali.Tecnologie, innovazioni e ricerca convergono a Rimini. Dai pannelli solari colorati alle batterie agli ioni di sodio, dagli innovativi sistemi di accumulo dell’energia termica a sabbia fluidizzata a quelli di design per uso residenziale, fino all’agrivoltaico e alle soluzioni per la ricarica elettrica ad alta potenza, le eccellenze europee e dal mondo esposte in fiera dimostrano laDa visitare, nei padiglioni dell’efficienza, il nuovoche riproduce un edificio 100% smart, efficiente e sostenibile.Fra gli eventi in programma domani, da non perdere:- La presentazione del Rapporto sullo stato della sostenibilità energetica nella filiera delle costruzioni a cura del Comitato Tecnico Scientifico di KEY e FEDERCOSTRUZIONI- "EPC e Finanza: la nuova fase delle rinnovabili" a cura del Comitato Tecnico Scientifico di KEY ed Elemens- "Energia e Innovazione: la Cooperazione Internazionale del MASE per la Transizione Energetica" a cura del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, UNDP (United Nations Development Programme), UNEP (UN Environment Programme)- "La centralità dell’Efficienza energetica per la competitività, la sicurezza energetica e la decarbonizzazione" a cura di AGICI- "Donne nel settore energetico: numeri, ruoli e dinamiche di lavoro" a cura di Italia Solare e KEY- Good news, bad news, fake news: le rinnovabili tra narrativa e realtà a cura di Italy4Climate- La rete di ricarica per le auto elettriche: a che punto siamo in Italia e in Europa a cura di GSE e Motus-E- Solar PV/Wind and Battery Storage Systems: the key to energy self-sufficiency, Driving Africa’s Energy Transition a cura di Res4Africa- Energia e trasporti: gli scenari IEA tra innovazione tecnologica e sicurezza degli approvvigionamenti a cura di IEA-International Energy Agency, Motus-E e KEY