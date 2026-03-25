Altea, Intesa taglia target price: delusione 2025 e stime ridotte compensate da visibilità a lungo termine

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha tagliato a 10,5 euro
per azione (dai precedenti 11,9 euro) il target price
su Altea Green Power
, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 62%.
Gli analisti scrivono che i risultati dell'esercizio 2025
sono risultati inferiori alle aspettative
, con ricavi in ??calo del 36% su base annua a 22,5 milioni di euro e un EBITDA in calo del 41% su base annua a 13 milioni di euro, entrambi al di sotto delle guidance. La redditività si è indebolita, ma è rimasta su livelli elevati, con un margine EBITDA del 58% (contro il 60% previsto). Nonostante il calo degli utili, la posizione finanziaria netta è migliorata, raggiungendo 4,8 milioni di euro di liquidità, sebbene leggermente al di sotto delle previsioni. Il portafoglio ordini è rimasto stabile (circa 150 milioni di euro), con una pipeline sostanzialmente invariata ma con una quota crescente di progetti in fase di autorizzazione (in media al 76%).
Il management non ha fornito previsioni per il 2026, citando l'incertezza
sulle tempistiche, che peserà temporaneamente sui ricavi ma lascerà invariati gli obiettivi a lungo termine. La qualità della pipeline sta migliorando, con la maggior parte dei progetti in fase avanzata di autorizzazione, il che supporterà margini più elevati una volta monetizzati, sebbene una commercializzazione significativa sia prevista per il 2027-2028. Le stime per il periodo 2026-2027 sono state sostanzialmente riviste al ribasso
(in media, ricavi -27%, EBITDA -29%), mentre le previsioni per il 2028 si collocano nella fascia bassa degli obiettivi aziendali.