KEY 2026: l’expo dell’energia cresce del 10%

(Teleborsa) -, incontri, confronti e interlocuzioni per tracciare la nuova direzione del futuro energetico globale., l’evento didi riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, ha concluso oggi alla Fiera di Rimini un’altra edizione intensa e ricca di novità con risultati superiori alle attese. Le presenze totali sono, con quelle estere in aumento del 9% e una forte presenza di investitori.Sucon prodotti, soluzioni e tecnologie più innovative nei sette settori della transizione energetica. Presenticoinvolti grazie al supporto dell’Agenzia ICE e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).La manifestazione,, ha valorizzato competenze industriali e tecnologiche europee e no, con un grande entusiasmo che ha attraversato l’intero quartiere fieristico, promuovendo anche la cooperazione internazionale, in particolare con il continente africano nella nuova area Africa Investment HUB. Con i suoi 160 convegni, di alta qualità e rigore scientifico,differenziandosi per la completezza dell’offerta espositiva e di contenuti. Fra questi, l’importanza dell’efficienza energetica per la decarbonizzazione, lo storage e l’uso dell’Intelligenza Artificiale per ottimizzare le reti elettriche, prevedere la produzione di energia da fonti rinnovabili e gestire flussi energetici in tempo reale.Una piattaforma che ha unitofavorendo il dialogo fra ingegneri, sviluppatori di tecnologie, investitori e istituzioni con l’obiettivo di rendere bancabili i progetti e accelerarne la realizzazione, riducendone il rischio. Tra le richieste emerse da associazioni e industrie, anche la necessità di aumentare la flessibilità della rete e adottare regole certe che favoriscano investimenti e competitività per trasformare la transizione energetica da orizzonte a realtà.Grande attenzione al tema della finanza, ai nuovi modelli finanziari e di investimento e ai capitali per la realizzazione dei progetti rinnovabili e agli strumenti innovativi per controllare i costi dell’energia, come nuove forme di finanziamento, green bond, obbligazioni per progetti sostenibili e modelli partecipativi che coinvolgono cittadini, imprese e comunità.con 32 Start-up e PMI innovative e con l’iniziativa Green Jobs&Skills che ha favorito l’incontro fra domanda e offerta di lavoro nell’ambito della sostenibilità. Il Premio Innovation Lorenzo Cagnoni è stato consegnato a sette Start-up e alle sette aziende espositrici di KEY per i loro progetti più innovativi, una per ogni categoria merceologica della manifestazione.In concomitanza, si è svolta una nuova edizione di, la manifestazione dedicata all’ecosistema della generazione, trasmissione, distribuzione, sicurezza e automazione elettrica, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l’Associazione Generazione Distribuita – Motori, Componenti, Gruppi Elettrogeni federata ANIMA Confindustria – e Federazione ANIE – che nel Sistema Confindustria rappresenta le imprese attive nelle filiere dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica e i General Contractor industriali.Martedì 3 marzo al Palacongressi di Rimini,l’evento B2B di KEY – The Energy Transition Expo, organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con Elemens e dedicato ai Power Purchase Agreement.KEY tornerà alla