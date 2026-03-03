Energia, IEG: al via domani KEY 2026, inaugura Pichetto Fratin

(Teleborsa) - Riflettori puntati, per tre giorni, sullaal via domani mercoledì 4 marzo fino a venerdì 6 marzo, la nuova edizione didi riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica. La manifestazione sarà inaugurata domani alle ore 12:00 alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.Alla cerimonia di apertura interverranno anche MCon oltre 1.000 brand espositori, di cui circa ilLa manifestazione. Inoltre, in linea con le priorità del Piano Mattei, rafforza la cooperazione con l’Africa incentivando gli incontri di business e il networking fra imprese, istituzioni, Associazioni africane di settore e investitori nella nuova area Africa Investment HUB.Con un palinsesto di oltre 150 eventi, di cui 90 a cura del suo Comitato Tecnico Scientifico, KEY offre uno spazio di confronto strategico su presente e futuro dell’energia. Fra gli appuntamenti da segnare in agenda nella giornata di domani: KEY ENERGY SUMMIT alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica,con la presentazione dello studio “Transizione energetica scenari globali, tecnologie e governance” realizzato da Althesys e la tavola rotonda dedicata alle proposte delle Associazioni; ForumTech di ITALIA SOLARE: una giornata di dibattiti e approfondimenti con esperti, imprese e istituzioni dedicata ad innovazione tecnologica, evoluzione normativa e futuro del fotovoltaico; “Intelligenza Artificiale a supporto della decarbonizzazione dell’ambiente costruito” a cura del Comitato Tecnico Scientifico di KEY; “Il Clean Industrial Deal e il ruolo della domanda industriale: come accelerare il cleantech in Italia e in Europa” a cura di Cleantech for Italy; spazio anche alla Cerimonia di consegna del Premio Innovation Lorenzo Cagnoni.6 si estende su quasi tutto il quartiere fieristico di Rimini, per circa 125mila metri quadrati lordi di superficie su 24 padiglioni con sette aree tematiche dedicate a solare, eolico, idrogeno, efficienza energetica, energy storage, e-mobility e Sustainable City. La manifestazione conferma, così, la sua unicità con un’offerta completa e diversificata che la distingue dagli altri eventi europei sull’energia.– in espansione – si inserisce un padiglione per la prima volta interamente riservato ad EPC Contractor (Engineering, Procurement & Construction) e finanza, mentre in quelli per l’eolico, anch’essi in crescita, è confermato il focus espositivo Su.port – Sustainable Ports for Energy Transition sui porti. Nella rinnovata e potenziata area per l’efficienza energetica, il nuovo progetto HOME — Healthy, Optimized, Measured, Efficient di KEY 2026 riproduce una casa 100% smart, efficiente e sostenibile.Nel padiglione D4, l’Innovation District accoglie 32 Start-up e PMI innovative e l’iniziativa Green Jobs & Skills per favorire l’incontro fra domanda di lavoro e offerta di competenze sostenibili.In concomitanza con KEY, torna una nuova edizione dia manifestazione dedicata all’ecosistema della generazione, trasmissione, distribuzione, sicurezza e automazione elettrica, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l’Associazione Generazione Distribuita – Motori, Componenti, Gruppi Elettrogeni federata ANIMA Confindustria – e Federazione ANIE – che rappresenta nel Sistema Confindustria le imprese attive nelle