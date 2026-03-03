Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo
Seduta vivace per il Franco rosso crociato contro USD, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,08%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,7827, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,7728. L'equilibrata forza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,7926.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)