Milano 10:36
44.621 -3,59%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:36
10.529 -2,33%
Francoforte 10:36
23.866 -3,13%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo

Seduta vivace per il Franco rosso crociato contro USD, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,08%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,7827, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,7728. L'equilibrata forza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,7926.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```