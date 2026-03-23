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Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 25.277,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.277,32 in apertura.
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