Milano 17:35
44.468 -3,92%
Nasdaq 22:00
24.720 -1,09%
Dow Jones 22:00
48.501 -0,83%
Londra 17:40
10.484 -2,75%
Francoforte 17:35
23.791 -3,44%

Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dello 0,83%

Il Dow Jones termina a 48.501,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dello 0,83%
Seduta in calo per l'indice più importante di Wall Street, che retrocede dello 0,83% e chiude a 48.501,27 punti.
Condividi
```