Milano 10:40
44.618 -3,59%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:40
10.522 -2,39%
Francoforte 10:40
23.875 -3,10%

Borsa: Milano in caduta libera (-1,48%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi 45.593,36 punti

Il Principale indice della Borsa di Milano affonda dell'1,48% a quota 45.593,36 in apertura.
