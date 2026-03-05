Milano 4-mar
45.337 +1,95%
Nasdaq 4-mar
25.094 +1,51%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 4-mar
10.568 +0,80%
Francoforte 4-mar
24.205 +1,74%

Borsa: Shanghai in caduta libera (-2,39%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi 4.082,47 punti

Borsa: Shanghai in caduta libera (-2,39%)
L'Indice della Borsa cinese affonda del 2,39% a quota 4.082,47 in apertura.
