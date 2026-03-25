Milano 24-mar
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Dow Jones 24-mar
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Londra 24-mar
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Borsa: Shanghai in caduta libera (-1,91%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi 3.881,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai in caduta libera (-1,91%)
L'Indice della Borsa cinese affonda dell'1,91% a quota 3.881,28 in apertura.
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