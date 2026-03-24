Milano 23-mar
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Nasdaq 23-mar
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Dow Jones 23-mar
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Londra 23-mar
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Francoforte 23-mar
22.654 0,00%

Borsa: Shanghai in caduta libera (-3,63%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi 3.813,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai in caduta libera (-3,63%)
L'Indice della Borsa cinese affonda del 3,63% a quota 3.813,28 in apertura.
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