BTP Valore, più di 6 miliardi di euro di ordini nel primo giorno

(Teleborsa) - Il nuovoha aperto il suo collocamento sul mercato con un risultato superiore alle precedenti edizioni. Nella prima giornata di offerta, la domanda ha superato i, con oltredai piccoli risparmiatori. Il dato segna un incremento rispetto all'emissione dello scorso ottobre, quando gli ordini nel primo giorno si erano fermati a 5,4 miliardi. Questa settima emissione della famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente al mercato retail conferma il forte interesse dei risparmiatori italiani per gli strumenti del Tesoro.Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha fissatocrescenti per la durata dell'investimento, pari a 6 anni. Nel dettaglio, è previsto il 2,50% per il primo e secondo anno, il 2,80% per il terzo e quarto, fino a raggiungere il 3,50% per il quinto e sesto anno. Leverranno pagate con cadenza trimestrale. Al termine del collocamento, i tassi definitivi potranno essere confermati o rivisti esclusivamente al rialzo. Inoltre, per chi manterrà il titolo fino a scadenza, è previsto un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.Il collocamento, iniziato il 2 marzo, proseguirà fino aalle ore 13:00, salvo chiusura anticipata che non potrà comunque avvenire prima delle 17:30 del 4 marzo. L'investimento minimo richiesto è di, garantendo a ogni risparmiatore la certezza di veder sottoscritto l'intero ammontare richiesto. Il titolo può essere acquistato tramite il proprio(se abilitato al trading online), oppure presso sportelli bancari e uffici postali. L'operazione avviene sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana attraverso le banche dealers Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM, supportate dai co-dealers MPS e ICCREA.Il BTP Valore conferma ildi favore riservato ai titoli di Stato, con unaal 12,5% sia sulle cedole sia sul premio finale. Il titolo è totalmente esente dalle imposte di successione. Un elemento di particolare interesse per le famiglie riguarda l'esclusione dal calcolo dell'indicatore ISEE per gli investimenti in titoli di Stato fino a un massimo di, rendendo lo strumento particolarmente competitivo per la gestione del risparmio familiare nel contesto economico attuale del 2026.