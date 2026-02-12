Siemens, partenza lanciata nel 2026: outlook al rialzo grazie al boom dell'AI

Siemens AG

(Teleborsa) -ha registrato unsuperiore alle attese, trainato da una forte domanda di infrastrutture per data center e soluzioni di. A seguito della pubblicazione dei risultati del primo trimestre (chiuso al 31 dicembre 2025), il colosso tecnologico tedesco ha rivisto al rialzo le proprie previsioni di utile per l'intero anno, innescando un balzo del titolo superiore al 6% nelle contrattazioni di Francoforte.Nel primo trimestre, gli ordini sono cresciuti del 10% su base comparabile raggiungendo i, portando il portafoglio ordini complessivo al livello record di 120 miliardi di euro. Ilè salito dell'8% a 19,1 miliardi di euro, con una crescita diffusa in tutte le attività industriali.L'è aumentato del 15%, toccando i 2,9 miliardi di euro e superando le previsioni degli analisti (ferme a 2,64 miliardi). Anche laha mostrato un deciso miglioramento, con il margine operativo del business industriale salito al 15,6% rispetto al 14,1% dello scorso anno. L'si è attestato a 2,2 miliardi di euro; il confronto con i 3,9 miliardi del primo trimestre 2025 risente dell'assenza del guadagno straordinario di 2,1 miliardi derivante dalla vendita di Innomotics avvenuta l'anno precedente."La nostra solida performance nel primo trimestre dimostra che stiamo attuando con successo la nostra strategia. Siemens è posizionata molto bene nei suoi mercati in crescita. L'intelligenza artificiale rappresenta un potente motore di sviluppo per le nostre attività. Stiamo portando l'IA industriale su larga scala nei nostri settori chiave insieme a partner di livello mondiale. Integrando profondamente l'IA nella progettazione, nello sviluppo, nei prodotti e nelle operazioni, stiamo aggiungendo un valore misurabile per i nostri clienti", ha dichiarato, Presidente e Ceo di Siemens AG.Forte della solida performance operativa, Siemens ha alzato l'per l'utile per azione (EPS pre PPA), portandolo a un intervallo compreso tra 10,70 e 11,10 euro, rispetto alla precedente guidance di 10,40-11,00 euro. Sul fronte della remunerazione degli azionisti, la prossima Assemblea voterà la proposta di un dividendo di 5,35 euro per azione relativo all'esercizio 2025, in aumento rispetto ai 5,20 euro dell'anno precedente.