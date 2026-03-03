Europa in rosso, ecco gli unici 9 titoli al rialzo sui principali mercati europei

(Teleborsa) - I listini europei
affrontano un'altra giornata di intensa pressione a causa del conflitto in Medio Oriente
. La reazione iraniana agli attacchi di Usa e Israele paralizzando l'intera area, con enormi conseguenze sui mercati mondiali. L'annuncio della chiusura dello stretto di Hormuz
e i bombardamenti
sugli impianti gasiferi e petroliferi in Qatar e Arabia Saudita hanno fatto schizzare i prezzi dell'energia
, mentre il timore per la sicurezza dei voli
sta paralizzando scali internazionali come Doha e Dubai, con ripercussioni a catena sui viaggi in tutto il mondo.
In borsa
sono pochissimi i titoli che stanno sfuggendo dal segno meno. Nei principali listini europei
- Francoforte, Londra, Milano e Parigi - i titoli che scambiano al rialzo sono solamente dieci.
Il migliore di questa breve lista è Lottomatica
che scambia intorno al +5,5%. L'operatore italiano nel mercato del gioco legale e delle scommesse sportive sta sfruttando la scia offerta dal netto balzo degli utili
nel 2025 presentato nel report annuale in mattinata, con ricavi pari a 2,25 miliardi
(+12%), Ebitda adjusted
a 856 milioni
(+21%), utile netto adjusted
a 369 milioni
(+45%) e la proposta di distribuzione di un dividendo di 0,44 euro per azione.
Rimanendo a Piazza Affari, tra i titoli in timido rialzo c'è invece Leonardo che scambia intorno al +1%.
In Europa
segnali di resistenza arrivano soprattutto da alcune aziende legate al settore medicale
: in particolare, a Londra
guida il listino con guadagni vicino al 4% Smith & Nephew
, azienda britannica produttrice di dispositivi medici avanzati, specializzata in ortopedia e cura delle ferite. In positivo al FTSE 100
anche Hikma
, società farmaceutica focalizzata sulla produzione di farmaci generici, iniettabili e specialistici. A Francoforte
l'unica in territorio positivo oltre alla società che gestisce la borsa, Deutsche Boerse
, è Fresenius Medical Care
, multinazionale tedesca specializzata in prodotti e servizi per pazienti con insufficienza renale cronica.A Parigi
scambiano sopra la parità due aziende legate al settore di IT Services
: si tratta di Teleperformance
, operatore a livello mondiale nei servizi in outsourcing di customer experience e gestione dei processi aziendali, e di Capgemini
, la multinazionale francese specializzata nella consulenza informatica, trasformazione digitale e servizi ingegneristici. Sopra la parità anche Edenred
, azione attiva nelle soluzioni di pagamento per il mondo del lavoro con i Ticket Restaurant.